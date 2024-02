Песня "Motor-Roller - О послушных мальчиках" с аккордами для гитары.

Am|C|Am|C|Am|C|E7|E7 Am Острые астры вонзая в улицы, C Вышла Луна к впечатлительной юности. Gm Dm Пела она, излучая язычество: Am E7 «Дети, убейте в себе электричество. Дети, пока вы не стали безглазыми, Я укажу вам спасительный азимут: Каждый, кто лунной дорогою ходит, В город волшебный однажды приходит. Am G Am Дышат, как воздухом, там вдохновением. Am G Am Все архитекторы там – сновидения. F C Греет там солнце, а не банкноты. E7 Будешь влюблен – не сочтут идиотом». Dm|C|E7|E7 И в эти лживые лунные песенки Поверил мальчик, сидящий на лесенке. Но лишь поверил, лесенка стала Вдруг вырастать… И до неба достала. Мальчик пошел по ступенькам ребристым, Но тут сбежались родные и близкие: «Стой! Не ходи - дуракам такой жребий! Нечего делать тебе в этом небе». Мальчик послушался, мальчик вернулся И лишь с тоской на Луну оглянулся. После скрывался, всех ненавидел, Плакал о том, что там, в небе, увидел. Плакал, в груди пустоту ощущая. Он ведь карабкался вверх, освещая Путь своим сердцем, светлым и трепетным. И второпях обронил его в небе том. Am|Am/G|F#|F#|F|F|D|D И вот висит оно в космосе звездочкой, Словно игрушка на праздничной ёлочке Среди таких же сердечек-игрушек, Брошенных мальчиками послушными. Острые астры вонзая в улицы, Вышла Луна к впечатлительной юности. Пела она, излучая язычество: «Дети, убейте в себе электричество».

{youtube}ZgU8XXQ0GzU{/youtube}