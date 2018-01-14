Motor-Roller - О послушных мальчиках
Песня "Motor-Roller - О послушных мальчиках" с аккордами для гитары.
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Am|C|Am|C|Am|C|E7|E7
Am
Острые астры вонзая в улицы,
C
Вышла Луна к впечатлительной юности.
Gm Dm
Пела она, излучая язычество:
Am E7
«Дети, убейте в себе электричество.
Дети, пока вы не стали безглазыми,
Я укажу вам спасительный азимут:
Каждый, кто лунной дорогою ходит,
В город волшебный однажды приходит.
Am G Am
Дышат, как воздухом, там вдохновением.
Am G Am
Все архитекторы там – сновидения.
F C
Греет там солнце, а не банкноты.
E7
Будешь влюблен – не сочтут идиотом».
Dm|C|E7|E7
И в эти лживые лунные песенки
Поверил мальчик, сидящий на лесенке.
Но лишь поверил, лесенка стала
Вдруг вырастать… И до неба достала.
Мальчик пошел по ступенькам ребристым,
Но тут сбежались родные и близкие:
«Стой! Не ходи - дуракам такой жребий!
Нечего делать тебе в этом небе».
Мальчик послушался, мальчик вернулся
И лишь с тоской на Луну оглянулся.
После скрывался, всех ненавидел,
Плакал о том, что там, в небе, увидел.
Плакал, в груди пустоту ощущая.
Он ведь карабкался вверх, освещая
Путь своим сердцем, светлым и трепетным.
И второпях обронил его в небе том.
Am|Am/G|F#|F#|F|F|D|D
И вот висит оно в космосе звездочкой,
Словно игрушка на праздничной ёлочке
Среди таких же сердечек-игрушек,
Брошенных мальчиками послушными.
Острые астры вонзая в улицы,
Вышла Луна к впечатлительной юности.
Пела она, излучая язычество:
«Дети, убейте в себе электричество».
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Расскажи всем! не жалей аккордов :)